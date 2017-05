Mazzarri dobio otkaz u Watfordu jer nije želio pričati engleskim jezikom

Watford je jučer objavio kako Walter Mazzarri od kraja ove sezone više neće biti menadžer ekipe.

U šturom saopćenju nisu navedeni razlozi rastanka Stršljenova sa italijanskim stručnjakom, a vjerovalo se da je razlog tek 16. mjesto na tabeli.Ipak, britanski mediji danas otkrivaju pravi razlog prekida saradnje. Naime, gazde Watforda nisu odlučile dati otkaz Mazzarriju zbog lošeg plasmana s obzirom da je primarni cilj - opstanak - osiguran, već zbog toga što nekadašnji trener Napolija i Intera ne želi pričati engleskim jezikom.Sky Sports je u nekoliko navrata pisao o tome kako čelni ljudi Watforda od Mazzarrija traže da nauči engleski jezik do Božića, a konačni ultimatum su mu postavili početkom aprila.Mazzarri, kojem je klub od dolaska u julu prošle godine, kada je potpisao trogodišnji ugovor, plaćao časove engleskog jezika, je do Božića naučio jezik, ali je na engleskom jeziku komunicirao samo na treninzima, dok je u intervjuima uvijek sa sobom vodio prevodioca.U aprilu mu je naređeno da mora i sa novinarima pričati na engleskom jeziku, a nakon što je Italijan nastavio po svom, razlaz je bio jedina solucija.Zanimljivo, Mazzarri nije prvi koji se oglušivao o takve vrste naredbi vlasnika kluba. Mauricio Pochettino, koji je od januara 2013. godine do maja 2014. godine vodio Southampton, također je sa sobom uvijek vodio prevodioca, dok je sa igračima komunicirao na engleskom jeziku. Ipak, prilikom potpisivanja za Tottenham je popustio i odlučio je i sa novinarima komunicirati na engleskom jeziku.