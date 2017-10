Martinez pred meč s BiH: Neke igrače ću odmoriti, ali mi želimo pobjedu

Foto: EPA-EFE

Trener nogometne reprezentacije Belgije Roberto Martinez na konferenciji za medije istakao je kako njegova ekipa u meču protiv Bosne i Hercegovine želi pobjedu te je također pohvalio ekipu koju s klupe predvodi selektor Mehmed Baždarević.

Bivši trener Evertona imao je samo riječi hvale za našu reprezentaciju, a između ostalog je dodao kako odsustvo Pjanića neće značajno smanjiti naš kvalitet te kako s Edinom Džekom imamo impresivan napad.



"Ne možete potcijeniti kvalitet igrača kao što je Pjanić. On uvijek može napraviti dobar potez iz ničega, ali s igračima koji ga mogu zamijeniti, kao što su Bešić i Jajalo, oni mogu igrati na potpuno drugi način. Impresivna je napadačka linija Bosne i Hercegovine koju predvodi Edin Džeko. Oni imaju igrače s iskustvom kao što su Višća i Lulić, a tu treba dodati i Seada Kolašinca. To je iskusan tim koji zna kako se plasirati na Svjetsko prvenstvo. Uprkos odsustvu Pjanića, ne očekujem da će to biti slabiji tim", rekao je trener Belgije na konferenciji za medije pred meč s Bosnom i Hercegovinom.



Nakon toga, dodaje kako njegova ekipa želi pobjedu na Grbavici te je istakao kako će u skladu sa željama klupskih trenera njegovih igrača odmoriti neke nogometaše.



"Na stadionu nas vjerovatno očekuje 'neprijateljska' atmosfera, slično kao i u Grčkoj i to će za nas biti pravi test. Naravno da želimo pobjedu, a znam i da treneri velikih klubova žele da odmaram njihove igrače, što ću također uzeti u obzir", završio je bivši trener Evertona koji je u klub, između ostalih, doveo i Muhameda Bešića.



Meč između reprezentacije Bosne i Hercegovine i Belgije igra se u subotu s početkom u 18 sati na stadionu Grbavica.