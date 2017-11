Marseille deklasirao Caen, Lille nakon devet utakmica upisao pobjedu

Ekipe Marseillea i Lillea upisale su važne pobjede u mečevima 12. kola francuske Ligue 1.

Marseille na na svom terenu dočekao Caen, a do vodstva su stigli tek u 43. minuti kada je Luis Gustavo pogodio za 1:0.Već u drugoj minuti drugog poluvremena Thauvin je postigao svoj prvi, a za Marseille drugi gol, da bi pitanje pobjednika bilo riješeno u 52. minuti kada Sanson postiže gol za vodstvo od 3:0.Domaća ekipa do kraja meča postigla je još dva pogotka i to preko Mitroglua u 76. minuti i Thauvina u 81. minuti kada je postavio konačnih 5:0.U drugom meču Lille je nakon devet utakmica napokon upisao pobjedu, a oni su slavili na gostovanju kod Metza kojeg su savladali rezultatom 3:0.Ekipa Marcela Bielse u vodstvo je stigla u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena kada Pepe s bijele tačke pogađa za 1:0, a pitanje pobjednika riješeno je u 67. minuti kada Bahlouli postiže gol za 2:0. Konačnih 3:0 postavio je Pepe u 87. minuti susreta.