Marko Pjaca nakon više od pola godine odsustva zbog povrede uskoro na terenu

Reprezentativac Hrvatske i saigrač našeg Miralema Pjanića, Marko Pjaca, sljedeće sedmice trebao bi početi trenirati te se njegov povratak na teren očekuje u ovom mjesecu.

Ovaj bivši fudbaler Dinama od marta je van terena zbog povreda ligamenata koju je zadobio na reprezentativnoj pauzi, a prema pisanju medija u Italiji, on će počeo raditi s ostatkom tima već sljedeće sedmice.



Što se tiče njegovog povratak na teren, prve informacije govore da bi se već do kraja mjeseca oktobra mogao vratiti na zeleni travnjak i to u meču protiv SPAL-a koji se igra 25. oktobra.



Pjaca je u Juventus stigao 2016. godine za 23 miliona eura, a od tada je u dresu Stare dame skupio 13 nastupa pri čemu je najbolji dojam ostavio u dvomeču Lige prvaka u kojem je klub iz Torina eliminisao Porto.