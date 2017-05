Marić: Moguće smanjenje broja stranaca u Premijer ligi, juniorska liga bit će nezavisna

Foto: Arhiv/Klix.ba

Naredna sezona Premijer lige Bosne i Hercegovine mogla bi imati nekoliko važnih promjena u cilju poboljšanja kvaliteta nogometa, što je za portal Klix.ba potvrdio i Rudolf Marić, predsjednik Komiteta za takmičenje.

"Izvršnom odboru Nogometnog saveza BiH dostavili smo nekoliko prijedloga vezano za narednu sezonu. Između ostalog, tu je prijedlog da se smanji broj stranaca u premijerligaškim ekipama. I prošlih godina smo o tome razmišljali, a na kraju odluku donosi izvršni odbor, odnosno predstavnici kantonalnih saveza i predstavnici klubova. Oni imaju interesa za ovu promjenu više nego mi koji izvodimo takmičenje pa je na njima da se usaglase", rekao nam je Marić.



Trenutno je u našim klubovima dozvoljeno imati šest stranaca u ekipi, a prijedlog je da se broj ograniči na četiri, kao što je Fudbalski savez Srbije usvojio prijedlog prije nekoliko mjeseci.



"Razmišljali smo i o povećanju broja mladih igrača do 21 godinu, koji se moraju pojaviti u zapisniku. Ali imate primjera u Prvoj ligi RS, gdje postoji pravilo da mladi igrači moraju početi utakmice, pa nam se dešavaju manipulacijske situacije da ih treneri mijenjaju već na početku meča. Prema mom mišljenju, to je još gore", istakao je Marić.



I dok ćemo za promjene u Premijer ligi BiH čekati odluke Izvršnog odbora NSBiH, izvjesno je da će doći do promjene sistema takmičenja u juniorskoj kategoriji.



"Do sada su takmičenja u kadetskim i juniorskim ligama bila vezana za status seniorskih klubova koji igraju Premijer ligu BiH. Tako se dešavalo da iz juniorske lige ispadnu ekipe koje to nisu zaslužile samo zato jer su njihovi seniori napustili elitni rang bh. nogometa. Od naredne sezone juniorska liga bit će nezavisna i nevezana za seniore. Na početku će učestovati 14 klubova i to 12 juniorskih ekipa iz Premijer lige BiH te dva najbolje plasirana kluba iz lige FBiH i RS", rekao je Marić za kraj.



Za nadati se da će u Nogometnom savezu BiH imati sluha za promjene koje će pridonijeti poboljšanju kvaliteta Premijer lige BiH koja, ruku na srce, nije postignuta smanjenjem broja klubova u elitnom rangu bh. nogometa.