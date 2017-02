Manchester United je savladao Leicester u gostima na stadionu King Power rezultatom 3:0 u posljednjem susretu 24. kola Premiershipa.

Crveni đavoli su dominirali tokom čitavog meča. Prvi put Schmeichelovom golu je zaprijetio Rojo u 7. minuti, no Danac je njegov šut iskosa da lijeve strane s lakoćom odbranio.U 35. minuti Rashford je sa desetak metara iskosa sa lijeve strane šutirao u bliži ugao, ali je Schmeichel fenomenalnom intervencijom spriječio pogodak i odbio loptu u korner.Kada se činilo da će prvo poluvrijeme biti završeno bez pogodaka u razmaku od samo dvije minute United je postigao dva pogotka.Najprije je u 42. minuti jednu loptu na centru glavom prebacio Smalling, Mhitaryan je pokupio loptu ispred Hutha, a potom pretrčao i Morgana i šutirao, a Schmichel je samo uspio malo skrenuti loptu koja je završila u njegovoj mreži.Šok domaćin igrača iskoristili su Mourinhovi izabranici i već u 44. minuti su udvostručili prednost. Valencia je ubacio sa desne strane, a Ibrahimović je sa sedam metara šutirao kroz Morganove noge i Schmeichel je drugi put morao po loptu u svoju mrežu.Gdje je stao u prvom, United je nastavio u drugom poluvremenu. Već u 49. minuti Mata i Mhitaryan su odigrali dupli pas, Mata je izašao pred Schmeichela i iako je imao samog Zlatana na drugoj stativi odlučio se na šut u bliži ugao i pogodio je za 3:0.Gosti su u 52. minuti mogli i do četvrtog pogotka, no Rashfordov šut sa desetak metara Schmeichel je na čudesan način odbranio i odbio loptu u korner.Do kraja meča United je još nekoliko puta zaprijetio preko Mate, Mkhitaryana i Pogbe, ali je rezultat ostao nepromijenjen.Aktuelnom prvaku ovo je bio četvrti vezani poraz i do kraja sezone im predstoji grčevita borba za opstanak.