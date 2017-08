Manchester United razbio Swansea u gostima, Lukaku nastavio golgeterski niz

Manchester United je savladao Swansea u gostima u drugom kolu engleskog Premiershipa ubjedljivim rezultatom 4:0.

U veoma otvorenom susretu prvu priliku imala je domaća ekipa. Već u 3. minuti Ayew je nakon solo prodora šutirao sa ivice kaznenog prostora, ali je pogodio stativu.Na drugoj strani okvir gola se zatresao u 10. minuti kada je nakon ubačaja iz slobodnog udarca Jones šutirao glavom, ali je pogodio prečku.U 36. minuti Rashford je imao veliku šansu da dovede United u vodstvo, izašao je sam na Fabianskog, ali je Poljak sjajno odbranio njegov udarac.Crveni đavoli su do vodstva stigli u 45. minuti. Korner je izveo Blind, Pogba je šutirao glavom, Fabianski je odbio loptu od prečku, a Bailly je lagano pospremio u mrežu. To je Baillyju bio prvi pogodak u karijeri u ligaškim nastupima.U drugom poluvremenu Swansea se ponovo otvorio, a nakon što je Abraham propustio nekoliko prilika, United je to kaznio u razmaku od samo tri minute i 41 sekundu.Najprije je Mhkitaryan asistirao Lukakkuu koji je nastavio svoj golgeterski niz u 80. minuti, zatim je Armenac asistirao Pogbi u 82. minuti za 3:0, a konačnih 4:0 postavio je rezervista Martial u 84. minuti.