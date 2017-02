Odigrane su još dvije utakmice 23. kola engleske Premier lige. Manchester United je odigrao neočekivano bez golova sa Hull Cityjem, dok su Stoke City i Everton meč završili rezultatom 1:1.

Manchester United je na Old Traffordu ugostio do ovog kola fenjeraša engleske nogometne elite, ekipu Hull Cityja. Prije šest dana ova dva rivala su odmjerili snage u Liga kupu. Hull je na svom terenu slavio rezultatom 2:1, ali su eliminisani zbog trijumfa Crvenih vragova u prvom dvoboju od 2:0.Sada su motivi bili drugačiji. Izabranici Josea Mourinha težili su da osvoje kompletan plijen kako bi se uključili u borbu za Ligu prvaka.Igrao se 15. minut kada je Zlatan Ibrahimović dobro šutirao, ali je Jakupović sjajno intervenisao i izbio loptu u korner. Domaći su željeli da što prije dođu do prednosti.U 42. minuti Pogba se našao „oči u oči“ sa Jakupovićem koji ponovo fantastično brani. Nakon prvih 45 minuta ostalo je 0:0.U nastavku dvije dobre šanse za domaće imao je Rashford. Međutim u oba navrata kao pobjednik je izašao švicarski golman bh. porijekla Eldin Jakupović.U 73. minuti Mata je pokušao postići pogodak iz izgledne prilike. No, nije bio precizan. Crveni vragovi nisu uspjeli naći put do mreže, ostalo je neočekivanih 0:0.Stoke i Everton su stanovnici sredine tabele, a domaći su u dvoboj ušli dosta ofanzivno. To su konkretizirali već u 7. minuti kada je mrežu Karamela pogodio Crouch za 1:0.Igrači Evertona su nakon primljenog pogotka pokušavali doći do poravnanja. Sve do 41.minute nisu uspjevali, a onda je Coleman pogodio za 1:1. To je bio rezultat prvog dijela.U drugih 45 minuta nije se dešavalo ništa značajnije i rezultat je ostao nepromijenjen.