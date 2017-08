Foto: EPA

Manchester United u novu sezonu ulazi s veoma rigoroznim sigurnosnim mjerama, a engleski klub je poručio navijačima da sigurnost shvata veoma ozbiljno te je predstavio proceduru kroz koju će gledaoci morati da prođu.

Rigorozne mjere i ne čude, s obzirom na to da je prošle godine Old Trafford morao biti evakuisan zbog prijetnje bombom, a grad je pretrpio i teroristički napad na koncertu Ariane Grande, u kojem su stradale 22 osobe.



Nijedan navijač tako neće smjeti na Old Trafford unijeti svoju torbu koja je veća od razmjera 20cm x 15cm x 5cm.







Lične stvari i torbe gledaoci mogu ostaviti u punktovima, gdje će tokom utakmice dobiti manje kesice s kojima će moći da idu na tribine.



Dozvoljene su i kese zvanične Unitedove prodavnice, a klub je savjetovao svim navijačima da dođu na stadion dva sata prije početka susreta.



Podsjetimo, Crveni đavoli sezonu počinju utakmicom s West Hamom, u nedjelju od 17 sati.