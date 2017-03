Foto: Twitter

Fudbaleri Manchester City pobijedili su na Riversideu ekipu Middlesbrougha s uvjerljivih 2:0 i plasirali se u polufinale FA Cupa.

Građani su već u 3. minuti došli do vodstva. Silva je bio na pravom mjestu u pravo vrijeme kako bi došao do odbijene lopte, koju potom zakucava po sredini gola.



Mogli su domaći do izjednačenja sredinom prvog poluvremena kada je Gestede upropastio sjajnu šansu nakon kornera. Dobro je pratio centaršut i skočio na loptu, ali je pucao ravno u ruke golmana Brava.



Veznjak Cityja Sane je bio u šesnaestercu, primio odličan pas i pucao, ali mu je šut blokiran u posljednji tren pa se na odmor otišlo za prednošću Cityja od 1:0.







Silva je imao veliku priliku na otvaranju drugog poluvremena, a malo kasnije Aguero je pogodio stativu.



Golman Middlesbrougha Guzan je potom refleksnom odbranom spriječio novi pokušaj Silve, ali spasa mu nije bilo u 67. minuti.



Sane je sjajno odigrao glavnu ulogu u akciji koju je završio Aguero odličnim šutem za konačnih 2:0.