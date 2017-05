Manchester City i West Bromwich Albion su večeras na Etihadu odigrali zaostalu utakmicu 34. kola Premiershipa, a pobjedu rezultatom 3:1 slavili su domaći.

Građani su ozbiljno zaprijetili u 14. minuti kada je Kolarov izveo slobodan udarac, koji je zaustavio golman Albiona Foster. Tri minute kasnije Saneov udarac s ruba šesnaesterca odlazi pored desne stative gola gostiju.Međutim, pritisak Cityja se isplatio, odbrana West Bromwicha je kapitulirala u 27. minuti, kada je Jesus došao do odbijene lopte nakon šuta De Bruynea i poslao je u mrežu za vodstvo Građana. Dvije minute kasnije De Bruyne postigao prelijep gol i povisio rezultat na 2:0. Do kraja prvog poluvremena su šanse za City propustili Aguero u 39. i Sane u 40. minuti.Gdje su Građani stali u prvom, nastavili su u drugom poluvremenu. Igrala se 57. minuta kada je Aguero uposlio Yayu Tourea, koji je pogodio mrežu Albiona za 3:0. Mogli su domaći do novog gola u 68. minuti da je Sane uspio savladati Fostera, no, gostujući golman je dobro intervenisao.Napadi Cityja su se nastavili, Jesus je šutirao u 84. minuti, ali se Foster ponovo istakao u dva navrata.WBA je do kraja utakmice uspio samo ublažiti poraz pogotkom Robson-Kanua u 87. minuti nakon asistencije Nyoma. Građani su pobijedili rezultatom 3:1 i treći su na tabeli sa 75 bodova, dok je WBA deveti s 45 bodova.