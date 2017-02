Olimpik će u nastavak bh. prvenstva i borbu za opstanak u Premijer ligi BiH ući s novom upravom, pojačanjima i novim kapitenom Mahirom Karićem, napadačem Vukova koji je u razgovoru za portal Klix.ba govorio o pripremama tima s Otoke, igračkom kadru, šansama ekipe u Ligi za opstanak, borbi za prvaka, svojim planovima, ali i o Ligi prvaka, Evropskoj ligi i Edinu Džeki, koji je ove sezone mašina za golove.

Olimpik će u nastavak bh. prvenstva i borbu za opstanak u Premijer ligi BiH ući s novom upravom, pojačanjima i novim kapitenom Mahirom Karićem, napadačem Vukova koji je u razgovoru za portal Klix.ba govorio o pripremama tima s Otoke, igračkom kadru, šansama ekipe u Ligi za opstanak, borbi za prvaka, svojim planovima, ali i o Ligi prvaka, Evropskoj ligi i Edinu Džeki, koji je ove sezone mašina za golove.

Vukovi spremni da izbore opstanak, iskusna pojačanja ključna

Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba

Kapitenska traka nagrada, ali i velika odgovornost

Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba

Premijer liga kvalitetnija nego prije, Zrinjski, Željezničar i Sarajevo kandidati za titulu

Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba

Barcelona razočarala, Džeko impresionirao

Vukovi su se pripremali u Sarajevu, Mostaru i Makarskoj, a kako se nastavak prvenstva približava, ekipa ulazi u takmičarsku formu."Pripreme smo počeli u Sarajevu, gdje smo ostali petnaestak dana. Baza je bio Vistafon zbog snijega, ali s obzirom da je to bio prvi dio priprema, radili smo na snazi i baznom trčanju. Drugi dio priprema smo proveli u Mostaru, gdje smo ostali osam dana i odigrali jednu prijateljsku utakmicu. Potom je uslijedio povratak u Sarajevo na kratki predah, nakon čega smo otišli na devetodnevne pripreme u Makarskoj. Uslovi su bili dobri, radili smo taktičke stvari i uigravali se, a pojačanja su stizala. Morali smo ih čekati, radi se o provjerenim igračima poput Muamera Svrake, Jove Kojića, Benjamina Čolića i drugih. Pripreme su protekle u najboljem redu, smatram da smo se dobro spremili", izjavio je Karić.Olimpik nije boravio u Antaliji gdje su bili pojedini bh. premijerligaši. Odlazak u Tursku ima pozitivne i negativne strane."Nije da ne smeta, najbolje je imati bazu za pripreme od 20 dana, pa eventualno otići na još jednu lokaciju, ali mi smo u takvom podneblju da se moramo prilagođavati vremenskim uvjetima. Razmišljali smo i o Antaliji, finansijska situacija i nije problem, no, tamo vladaju daleko bolji uslovi nego ovdje. Nakon pripreme na dobrim terenima bismo se ovamo vratili i počeli prvenstvo krajem februara u totalno drugoj dimenziji. Antalija je odlična zbog kvalitetnih protivnika, ali se bolje ranije adaptirati na ono što nas čeka", rekao je kapiten Olimpika.Vukovi će spremni dočekati proljetni dio sezone."Dali smo sve od sebe da pripreme odradimo kako treba, posebno fizički, gdje su nas vodili kondicioni treneri Damir i Anel. Smatram da smo spremni i da ćemo kvalitetno ući u nastavak prvenstva", istakao je Karić.Na Otoci je bilo promjena u igračkom kadru, neki igrači su otišli poput Rijada Kobiljara, dok su ekipu pojačali iskusniji nogometaši. Najzvučnija su imena Jove Kojića, Jasmina Bogdanovića, Benjamina Čolića i Muamera Svrake."Rijad je perspektivan, mlad i dobar igrač, brzo je skrenuo pažnju na sebe i drago mi je što je otišao u ekipu kakva je Zrinjski. Oni žele igrati lijep nogomet, tako da će moći mnogo pokazati. Otišao je i Lelić u Sarajevo, kojeg je također bilo nezahvalno zadržavati. S druge strane, došli su iskusni igrači, koji su nam potrebniji u grčevitoj borbi za opstanak. Svraka, Kojić i Čolić su ključni u ovom trenutku. Svraka je možda i najveće pojačanje, osvajao je trofeje sa Željezničarom, bio je A reprezentativac, nadam se da će se i dokazati kao pojačanje", riječi su našeg sagovornika.Olimpik je prošle godine u posljednjem kolu osigurao opstanak. Za isti uspjeh će osim dobrih rezultata biti potrebno i mnogo sreće."Prošle godine smo imali sreće, jak kolektiv koji je sve to 'izgurao'. Ove godine imamo nove ljude u klubu, nove igrače koji čine dobru ekipu, ali će i ovog puta faktor sreće biti jako, jako bitan. Imamo zaostatak koji moramo nadoknaditi kako bismo u Ligi za opstanak imali realne šanse. Ako ne budemo u stanju pobijediti ekipe u donjem dijelu tabele, onda nismo ni zaslužili opstanak", jasan je bio Karić.U četiri kola prije formiranja Lige za prvaka i Lige za opstanak, Vukovi će biti gosti Radniku, potom će dočekati Sarajevo i Vitez, a onda će odmjeriti snage sa Širokom Brijegom na Pecari. Cilj je izvući što više bodova."Radnik je tvrda ekipa, ne leže nam, ali želimo barem bod, iako je pobjeda imperativ. Iz četiri utakmice bi pet bodova bio uspjeh i pomoć u borbi za opstanak", dodao je napadač Olimpika.On je nakon što je ekipu napustio Bojan Regoje postao kapiten."Mislio sam da je kapitenska traka neki vid promocije te dokaz da ti ljudi vjeruju, ali sam uvidio da je breme i odgovornost. Ekipa puno zavisi od kapitena, koji je spona između uprave, trenera i ekipe. Zadužen sam za atmosferu i ostale važne stvari. Ne osjećam pritisak, gledam to kao nagradu. Učinit ću sve da bude sve kako treba", rekao je Karić.Ponuda za promjenu sredine tokom januara je bilo, ali je na kraju ostao na Otoci."Imao sam dvije ponude, jednu iz Hong Konga, a druga iz Moldavije. Prva baš i nije zadovoljila zahtjeve kluba, kao ni moje, a druga je došla pred kraj prelaznog roka. Ja sam bio spreman prihvatiti uslove, ali obeštećenje klubu nije bilo dovoljno. Olimpik je bio spreman izaći mi u susret donekle, no, na kraju sam ostao. Imamo pozitivnu priču, kapiten sam, pa nisam tek tako želio okrenuti leđa klubu. Pokušat ćemo ostati u ligi, a šta će biti dalje, vidjet ćemo", otkrio je dvadesetčetverogodišnji nogometaš.Ekipu će s klupe na proljeće voditi trener Faruk Kulović."Promijenili smo dosta trenera, a Kulović je dobar čovjek koji nastoji uvezati ekipu, unese sklad i harmoniju. Igrači su zadovoljni, radi dobar posao", rekao je Karić.U podizanju atmosfere će mu pomoći saigrač Armin Mahović, koji voli šale."Najveći šaljivdžija je Armin Mahović, gradsko dijete, 'mahalac' kojem se uvijek možeš smijati. Dobar je za atmosferu, ali je i odličan igrač", kazao je Mahir.Premijer ligu BiH ove sezone čini 12 klubova, čime je kvalitet porastao, a suđenje je također bolje nego ranije."Mislim da je liga kvalitetnija, konkurencija u klubovima je veća, bolje su utakmice. Suđenje je bolje, moram pohvaliti sudije, sada je to na dobrom nivou. Ranije je bilo teško pobijediti u gostima", smatra Karić.Borbu za titulu će voditi tri kluba."Zrinjski je već dugo stabilan klub, imaju dobru ekipu, pa i najbolje šanse za titulu. Međutim, tu su Željezničar i Sarajevo, bit će borbe", prognozirao je igrač Vukova.Na kraju se osvrnuo na dešavanja u Ligi prvaka i Evropskoj ligi, kao i na fantastičnu formu kapitena bh. reprezentacije i napadača Rome Edina Džeku."Volim Barcelonu, ali se osramotila, PSG je pokazao nadmoć. Real je dobar, moguće je da odbrani titulu. Evropsku ligu pratim zbog Rome, odnosno Edina Džeke. Ponosan sam što je naš reprezentativac, momak iz Sarajeva. U strašnoj je formi, držim mu palčeve da nastavi i postane najbolji strijelac Rome svih vremena", završio je Karić.