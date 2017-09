Desni bek Girone Pablo Maffeo postao je hit u Španiji zbog načina na koji je zaustavio najboljeg Barceloninog nogometaša Lionela Messija.

Desni bek Girone Pablo Maffeo postao je hit u Španiji zbog načina na koji je zaustavio najboljeg Barceloninog nogometaša Lionela Messija.

Naime, Maffeo je u meču 6. kola La Lige sjajno čuvao Messija i ni u jednom ga trenutku nije ispuštao iz vida te ga je učinio nemoćnim.Sjajna igra posuđenog igrača iz Manchester Cityja zaintrigirala je i samog Messija, koji se nakon meča obratio Maffeu."Došao je do mene i pitao me 'cijeli sam te meč imao uz sebe, zar ne?' Pitao me još nekoliko stvari kao recimo jesam li na posudbi iz Cityja i koliko imam godina. Bilo je lijepo", otkrio je Maffeo.Mnoge je iznenadilo to što je Maffeo odbio razmijeniti dresove s Messijem."Prijatelj je tražio da mu donesem dres od Ter Stegena, tako da sam njega tražio. Messi je najbolji na svijetu, ali prijatelji su na prvom mjestu", poručio je Maffeo.