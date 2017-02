Lyon je u 27. kolu francuske Ligue 1 dočekao Metz i goste ispratio sa pet komada u mreži.

Sortez les mouchoirs c'est Lacazette show pic.twitter.com/CcidCdku3D — Yohan (@Y8han_B) February 26, 2017

Memphis Depay je u 43. minuti doveo Lyon u vodstvo. Sjajnu akciju Lyona završio je Lacazette, ali je pogodio stativu, a Holanđaninu nije bilo teško potom loptu ubaciti u prazan gol.Početkom drugog poluvremena Depay se upisao još jednom u strijelce kada je primio loptu na desnoj strani, oslobodio se svog čuvara i silovito sa desetak metara pogodio suprotni ugao.U 74. minuti Lyon je došao do trećeg pogotka. Nakon brzog kontranapada Depay je izašao sam na golmana gostiju Didillona, no bio je nesebičan i poslao loptu ka Lacazetteu, no ispred napadača Lyona je do lopte stigao štoper gostiju Balliu, ali je reagovao nespretno i poslao je u sopstvenu mrežu.Na 4:0 u 78. minuti povisio je Lacazzete najljepšim pogotkom u Ligue 1 ove sezone. Depay mu je asistirao, a francuski reprezentativac je ušao u kazneni prostor, a potom tri puta zaredom "slomio kičmu" Faletteu i Signorinu, a potom lijevom nogom poslao loptu u suprotne rašlje.Konačnih 5:0 postavio je Valbuena prelijepim lob udarcem u 90+2. minuti susreta.