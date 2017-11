Lulić: Želimo i možemo doći do finala Evropske lige, o osvajanju Serije A je rano govoriti

Senad Lulić (Foto: EPA-EFE)

Kapiten Lazija i nogometaš reprezentacije BiH Senad Lulić u razgovoru za medije u Italiji najavio je borbu za trofej Evropske lige u kojoj Rimljani igraju ove sezone, ali i istakao da tim još uvijek ne razmišlja o eventualnoj borbi za tituli prvaka Italije.

Kapiten Lazija i nogometaš reprezentacije BiH Senad Lulić u razgovoru za medije u Italiji najavio je borbu za trofej Evropske lige u kojoj Rimljani igraju ove sezone, ali i istakao da tim još uvijek ne razmišlja o eventualnoj borbi za tituli prvaka Italije.

On je rekao da se igrači međusobno odlično poznaju te da svi vjeruju u ispravnost puta koji ih je, bar za sada, doveo na četvrto mjesto Serije A s tri boda manje od prvoplasiranog Napolija i maksimalnih devet bodova iz tri utakmice grupne faze Evropske lige.



"Zabavljamo se na terenu i pokušavamo uvijek držati visok nivo samopouzdanja. Dobro se poznajemo međusobno i shvatili smo kako funkcioniše naša formacija. Na početku prvenstva niko nije govorio o Laziju, a sada smo gotovo u samom vrhu", kazao je Lulić.



Nakon toga, kapiten nebesko-plavih je istakao želju da u maju sljedeće godine njegova ekipa igra finale Evropske lige.



"Ne mogu reći da nam nije bitno doći do finala Evropske lige te da nećemo pokušati osvojiti ovaj trofej. Iskreno, to je ono što ja stvarno želim uraditi jer mislim da smo spremni na to. Mi moramo čvrsto vjerovati u to, a što se tiče scudetta, još uvijek ne želimo pričati o tome jer nam dodatni pritisak u ovom trenutku ne treba. Pred nama je dug put i svi smo spremni na to", dodao je za kraj Lulić.



Lazio će u sljedećem meču Evropske lige igrati protiv Nice na svom terenu, a u prvom susretu su u gostima savladali francuski tim rezultatom 3:1.