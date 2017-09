Lukaku ispred Charltona, Van Persiea i Rooneya, pao rekord star 60 godina

Foto: EPA-EFE

Belgijski napadač Romel Lukaku (24) postigao je 10 golova u prvih devet nastupa za Manchester United što je najbolji start nekog igrača u historiji "Crvenih vragova".

