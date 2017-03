Lučić: Meč protiv Slobode bit će težak, Željezničar ulazi kao favorit u revanšu

Foto: Fkradnik.ba

Golman Radnika Mladen Lučić izrastao je u junaka prve utakmice četvrtfinala Kupa BiH između Bijeljinaca i sarajevskog Željezničara.

Pored nekoliko odličnih intervencija za vrijeme susreta, Lučić je u nadoknadi vremena odbranio jedanaesterac Zakariću. Odbranom je izazvao erupciju oduševljenja na stadionu.



"Utakmica je bila izuzetno teška zbog kvalitetnog protivnika i teškog terena. Tempo igre je bio jako visok, nije padao cijelu utakmicu, a meč je obilovao duelima. Obje ekipe su imale svoje prilike, pa mogu reći da je krajnji rezultat realan. Što se tiče jedanaesterca, tokom ove sezone sam već nekoliko puta loptu imao na ruci, ali sam tek Zakariću uspio odbraniti i jako sam sretan zbog toga, jer nas je ta odbrana ostavila u igri u dvomeču", kaže golman Bijeljinaca.



Revanš utakmica sa Željezničarem se igra u srijedu na Grbavici.



"U revanš Željezničar ulazi kao favorit. Igraju na svom terenu, a imaju i aktivan rezultat iz Bijeljine. Utakmica će svakako biti teška, ali ni mi nismo bez šansi. Dobro ćemo se pripremiti. I u duelu sa Širokim Brijegom i Željezničarom smo pokazali da možemo igrati i vjerujem da ćemo napraviti dobar rezultat. Nadam se da će se do revanša popraviti kadrovsko stanje, jer već nekoliko utakmica igramo bez par jako bitnih igrača", referiše Lučić.



Prije susreta u Sarajevu, Radnika očekuje meč sa Slobodom koji može biti jako bitan u borbi za četvrto mjesto na tabeli.



"Ništa novo neću reći kada kažem da nas protiv Slobode čeka još jedno teško iskušenje. Sloboda će u Bijeljinu doći odmornija od nas, na krilima pobjede izvojevane u 90. minutu. Mi imamo svoje adute, ali svaki susret sa Tuzlacima obiluje nepredvidivošću. Mi ćemo pružiti sve od sebe, kao i do sada. Faktički, nama je plej-of već počeo jer do kraja regularnog dijela prvenstva igramo sa ekipama koje će biti među prvih šest", zaključuje Lučić.



Susret Radnika i Slobode igra se u subotu na Gradskom stadionu u Bijeljini sa početkom od 15:00 sati.