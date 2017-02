Lucas u 91. minuti donio trijumf PSG-u protiv Lillea

PSG je u 24. kolu francuske Ligue 1 jedva sa 2:1 savladao Lille na Parku prinčeva zahavaljujući Lucasovom pogotku iz 90+1. minute.

PSG je u 24. kolu francuske Ligue 1 jedva sa 2:1 savladao Lille na Parku prinčeva zahavaljujući Lucasovom pogotku iz 90+1. minute.

Parižani su dominirali tokom čitavog meča, što potvrđuje i posjed lopte od čak 77 posto, ali u prvom poluvremenu Sveci nisu uspijevali doći do pogotka.U 70. minuti najbolji strijelac Parižana Edinson Cavani je konačno matirao Enyeamu, no kada se pred sam kraj susreta činilo da će susret završiti rezultatom 1:0, u 86. minuti De Preville je pogodio za 1:1.Parižani su potom ponovo bacili sve karte u napad, a to se isplatilo u prvoj minuti sudijske nadoknade kada je Lucas pogodio za konačnih 2:1.