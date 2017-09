Lovren više od tri sata svjedočio na suđenju Mamiću

Dejan Lovren (Foto: EPA)

Nekoliko dijelova troipolsatnog svjedočenja hrvatskog nogometnog reprezentativca Dejana Lovrena na suđenju Zdravku Mamiću i ostalima na osječkom Županijskom sudu Uskok je u petak ocijenio odstupanjem od iskaza u istrazi 2016. godine, a Mamić je, nakon glasnog komentiranja Lovrenog iskaza bez dopuštenja Sudskog vijeća, sukladno ranijem upozorenju, udaljen iz sudnice do okončanja dokaznog postupka.

