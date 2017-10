Hrvatski reprezentativac Dejan Lovren nakon slabe partije protiv Tottenhama žestoko je raljutio navijače Liverpoola koji su burno reagovali, ali posljednje prijetnje koje je dobio prevazilaze zdrav razum.

Hrvatski reprezentativac Dejan Lovren nakon slabe partije protiv Tottenhama žestoko je raljutio navijače Liverpoola koji su burno reagovali, ali posljednje prijetnje koje je dobio prevazilaze zdrav razum.

Naime, defanzivac Redsa je na svom Instagram profilu objavio prijetnje koje je dobio od nepoznate osobe, a u kojima se navodi da će "ubiti njegovo porodicu".Sve je počelo nakon ubjedljivog poraza Liverpoola od Tottenhama, na gostovanju na Wembleyu, gdje su navijači etiketirali Lovrena kao glavnog krivca.Hrvat je prijetnju koju je dobio riješio da objavi na svom Instagram profilu, gdje je javno izrazio gađenje istom."Ne pogađa me kada ljudi loše govore o meni, to više govori o njima samima. Ali, ne mogu da ignorišem kada prijete mojoj porodici. Jednostavno ne mogu i ne želim to da prihvatim", napisao je Lovren.