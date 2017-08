Siniša Mihajlović (Foto: EPA)

Trener Torina Siniša Mihajlović verbalno je napao svoje asistente te ih odgurnuo nakon što su napravili grešku prilikom izmjenje na nedjeljnoj utakmici protiv Sassuola.

Mihajlović je želio da Joela Obija zamijeni Afriyie Acquah, no, njegovi asistenti su pokazali broj Tomasa Rincona, koji je napustio teren. Mihajlović je doslovno pobjesnio, urlao je i gurnuo svoje pomoćnike Attilija Lombarda i Lucu Castellazzija, ali i Rincona.







Obi je postigao treći gol za pobjedu Torina 3:0, ali je Mihajlović i dalje tvrdio da on nije trebao biti na terenu. Ipak, zbog svoje reakcije se izvinio.



"Znata da utakmice mogu odlučiti mali detalji, tako da je neprihvatljivo obaviti pokrešnu izmjenu. Možda nisam bio dovoljno jasan, ali se meni činilo kao logična izmjena. Izvinuo sam se Luci i Attiliju u svlačionici. Ipak, greška je napravljena i Obijev gol to ne mijenja. Žao mi je zbog načina na koji sam reagovao, ali ja sam takav", izjavio je Mihajlović.



Izmjena je izvršena u 81. minuti kada je Torino vodio 1:0. Adem Ljajić je pogodio tri minute kasnije, a potom je nakon samo dvije minute gol postigao i Obi. Bila je to prva ovosezonska pobjeda za Torino nakon remija protiv Bologne u 1. kolu Serije A.



Nakon reprezentativne pauze će Torino biti gost Beneventu.