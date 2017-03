U posljednjem susretu nekompletnog 28. kola engleskog Premiershipa Liverpool je savladao Burnley na Anfieldu rezultatom 2:1.

Gosti su iznenađujuće došli u vodstvo u 7. minuti susreta. Lowton je sjajno uposlio Barnesa koji iz prve šutira i matira Mignoleta za 0:1.Kada se činilo da će to biti konačan rezultat prvog poluvremena, u prvoj minuti sudijske nadoknade Origi je ubacio loptu sa lijeve strane, Mee je katastrofalno reagovao i ostavio loptu Wijnaldumu na petercu, a Holanđanin je bio priseban i rutinski poslao loptu u nebranjeni dio Heatonove mreže za 1:1.Pobjedu Liverpoolu donio je Can fantastičnim pogotkom sa 20 metara. Origi je i ovaj put bio asistent, a Turčin se lijepo namjestio i preciznim udarcem po zemlji pogodio sami lijevi donji ugao. Heaton se ispružio koliko je dug, ali je ostao za samo nekoliko centimetara prekratak.Mane je u u 89. minuti mogao povećati prednost Redsa, no njegov udarac je fantastičnom reakcijom odbranio Heaton.Burnley je mogao doći do boda u 90+2. minuti, no Lowton je sa samo pet metara iz odlične pozicije šutirao preko gola.Liverpool je ovom pobjedom ostao u utrci za mjesta koja vode u Ligu prvaka iduće sezone.