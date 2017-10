Liverpool će u januaru ponuditi Romi 25 miliona eura za Emersona

Emerson Palmieri (Foto: EPA)

Romin lijevi bek Emerson Palmieri je na radaru Liverpoola, a Redsi u januaru namjeravaju poslati ponudu vrijednu 25 miliona eura.

Romin lijevi bek Emerson Palmieri je na radaru Liverpoola, a Redsi u januaru namjeravaju poslati ponudu vrijednu 25 miliona eura.

Emerson se oporavlja od povrede prednjih križnih ligamenata, a menadžer Liverpoola Jurgen Klopp je veoma zainteresovan za njegove usluge. Liverpool bi poslao ponudu i tokom proteklog ljeta da se igrač nije povrijedio u maju.



Ipak, kako se Emerson bliži oporavku, tako se Liverpool sprema da pošalje ponudu od 25 miliona eura.



Dvadesettrogodišnjem nogometašu će biti ponuđen ugovor do juna 2022. godine, kao i znatno veća plata od one koju trenutno prima.



Ukoliko dođe do realizacije transfera, Roma će značajno profitirati jer je Emersona kupila od Santosa za dva miliona eura.



Nogometaš se u akciju vraća narednog mjeseca.