U utakmici 21. kola francuske Ligue 1 PSG je bio gost Nantesu te je pobijedio rezultatom 2:0.

U utakmici 21. kola francuske Ligue 1 PSG je bio gost Nantesu te je pobijedio rezultatom 2:0.

Prvu šansu na utakmici imali su domaći u 8. minuti, Sala je došao do lopte u šesnaestercu PSG i šutirao, ali pored gola.PSG je svoju priliku iskoristio u 21. minuti, tačnije, bio je to Cavani, koji je donio prednost gostima. Parižani su na odmor otišli s minimalnim vodstvom.Odmah na otvaranju drugog poluvremena Nantes je mogao do brzog izjednačenja, no, šut Lime je izblokirala odbrana PSG-a.Igrala se 63. minuta kada je nakon ubačaja iz slobodnog udarca najviši u skoku bio Meunier, loptu je udarcem glavom poslao prema golu, ali je ona pogodila prečku.Ipak, za Nantes nije bilo spasa u 65. minuti kada je Cavani odlično izveo slobodan udarac i pogodio mrežu domaćih za 2:0 u korist PSG-a.Dvije dobre prilike je PSG imao u finišu susreta, ali je oba puta Rabiot bio neprecizan, tako da promjene rezultata nije bilo.PSG je treći na tabeli s 45 bodova, dok je Nantes 11. sa 25 bodova. Na prvom mjestu je Nice sa osvojenih 46 bodova.