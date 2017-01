Liga kup: Southampton pobijedio Liverpool i izborio drugo finale u klupskoj historiji

Liverpool je u uzvratnom susretu polufinala Liga kupa ugostio Southampton koji je u prvom meču slavio rezultatom 1:0. Gosti su slavili i na Anfieldu istim rezultatom i izborili su plasman u finale na Wembleyu.

Domaći su težili da u prvom poluvremenu neutrališu prednost suparnika, ali nisu uspjeli. Kloppovi izabranici imali su nekoliko prilika koje nisu uspjeli pretvoriti u pogodak.



U nastavku su Redsi pokušavali da probiju bedem Southamptona. Gosti su se odlučili na kontranapade, pa su tako u 66. minuti imali dobru priliku. Ipak, rezultat je ostao nepromijenjen.



Liverpool je stezao obruč oko gola gostiju. Igrači u crvenim dresovima igrali su do krajnjih granica svojih mogućnosti. U 75. minuti dobru priliku imao je Brazilac Coutinho, ali je bio neprecizan. Klopp je prvu izmjenu izvršio u 78. minuti kada je Canu zamijenio Origi. Liverpool je sve karte bacio u napad kako bi izborio finale. Gosti su čekali šansu iz kontranapada koju su dočekali u 90. minuti kada je pogodio Long za 0:1.



Southampton je izborio drugu finale Lige kupa u historiji, prvo su igrali 1979. godine i poraženi su. Sutra će saznati i rivala sa kojim će odmjeriti snage u finalu 26. februara, a velike su šanse da će to biti Manchester United koji je u prvom meču slavio protiv Hull Cityja 2:0.



Zanimljivo, nejmački stručnjak na klupi Liverpoola Jurgen Klopp prvi put u karijeri eliminisan je u polufinalu. Najčešće je dolazio do finala koje je gubio.