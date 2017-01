U drugom polufinalnom meču Liga kupa snage su u uzvratnoj utakmici odmjerili Hull City i Manchester United, a krajnji rezultat bio je 2:1 za domaće. Crveni vragovi su u prvom dvoboju na Old Traffordu slavili rezultatom 2:0, pa su sa ukupnih 3:2 izborili finalni dvoboj koji se 26. februara igra na Wembleyu. Protivnik će im biti Southampton koji je u srijedu naveče eliminisao Liverpool.

Domaći su pokušali da iznenade favorizovane goste. Ništa ozbiljnije se nije dešavalo do 35. minute kada je dosuđen jedanaesterac za domaće. Marcos Rojo je srušio jednog igrača Hulla, a glavni sudija je pokazao na kazneni udarac. Siguran izvođač bio je Huddlestone za 1:0.



Minimalnim vodstvom domaćih otišlo se na odmor. U nastavku su gosti krenuli odlučnije ka golu Hulla. Igrao se 65. minut kada je Pogba jednu odbijenu loptu ubacio u mrežu za 1:1. U akciji kod izjednačujućeg gola postoji mogućnost da je Ibrahimović bio u ofsajdu.



Na krilima pogotka, gosti su nastavili napadati. U 71. minuti Zlatan Ibrahimović je izveo sjajan solo prodor, ali je izblokiran. Iz iste akcije, nakon kornera, Rojo je pogodio prečku. Dvije minute poslije svoj udarac je isprobao i Lazar Marković koji je loptu zapucao preko gola. U 78. minutu domaći pogađaju prečku. Inicijativa domaćih isplatila se u 85. minuti kada dolaze do pogotka preko Niassa za 2:1.

Rezultat se do kraja meča nije mijenjao. Manchester je do sada četiri puta osvajao Liga kup, a imat će šansu da osvoji novi trofej. Izgubili su četiri finala, a Liverpool je najtrofejniji u Liga kupa sa osam osvojenih trofeja.