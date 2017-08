Bivši napadač Željezničara Ivan Lendrić nedavno je postigao svoj prvi gol u službenoj utakmici za Lens i to u susretu prvog kola francuskog Liga kupa protiv Ajaccia.

Veliki klub

Lendrić: Kamp Lensa je jedan od najboljih u Francuskoj (Foto: RC Lens)

Manji pritisak

Lendrić: Velike zasluge za transfer u Lens pripadaju Željezničaru (Foto: RC Lens)

Lens je slavio pobjedu rezultatom 2:1 i plasirao se u narednu rundu, a hrvatski internacionalac, koji se jedno vrijeme dovodio u kontekst i s bh. reprezentacijom, pogodio je u 75. minuti za 1:1.Lendrić je za naš portal govorio o svom prvjencu, francuskoj drugoj ligi, ciljevima, ali i o svom posljednjem klubu."Dobio sam stvarno puno čestitki za prvi gol, pogotovo iz BiH i svima se ovim putem od srca zahvaljujem", počinje razgovor Lendrić za portal Klix.ba.Sjajni napadač je bio najbolji strijelac Premijer lige BiH za prošlu sezonu, a sada ga u Francuskoj očekuju novi izazovi."Od prvog dana kada sam stigao shvatio sam koliko je Lens veliki klub. Imao sam na stolu tri ponude, a Lensova ponuda za mene nije bila finansijski najisplativija. Ipak, kada sam sve sagledao i dobro razmislio, odlučio sam se za Lens. Za Željezničar je bilo svejedno u koji ću klub otići jer se aktivirala klauzula od 300.000 eura. Mogao sam i zimus otići u Kinu za nekoliko puta veću ponudu, ali ljudi iz Želje i ja smo odlučili da ostanem. Na kraju smo izborili Evropu, koju sam i ja zaigrao. Postigao sam i nekoliko golova te sam s obrazom mogao otići. Nije sve u parama", ističe Lendrić.Uslovi u Francuskoj za treniranje i igranje utakmica daleko su bolji od onih u BiH."Fantastični su uslovi za rad ovdje u Lensu. Imaju kamp u koji je uložen ogroman novac i spada među najbolje u Francuskoj. Recimo, imaju deset terena s pravom travom za treniranje. Tu je i hotel za smještaj igrača, gdje sam i ja boravio dok nisam našao stan. Drugi je to svijet u odnosu na nogomet u BiH, ali ja sam se brzo privikao", rekao je Lendrić.Lens je loše startao u prvenstvu i nakon dva kola nema osvojenog boda."Ovo je liga u kojoj svako svakoga može pobijediti. Dvije ili tri utakmice su dovoljne da se sve promijeni. Brzo se mijenja i stanje na tabeli i nema favorita. To nam daje nadu, a zanimljivo da smo i prošle godine imali loš start. Ipak, podrška publike ne prestaje. Imamo skoro 30.000 gledatelja na domaćim utakmicama, a na meču Liga kupa, koji se igrao radnim danom, bilo je 15.000. Nemamo pritisak toliki kao što je to bio slučaj na Grbavici. To je jednostavno naš južnjački mentalitet. Ovdje se igra totalni nogomet na prelijepim stadionima. Na ovom našem se igralo i Evropsko prvenstvo. Ukratko rečeno, jedan sasvim drugi svijet", rekao je Lendrić.U narednom kolu Lens gostuje Sochauxu."Očekuje nas teška utakmica. Oni su već skupili četiri boda. Ipak, i mi smo trebali imati četiri, ali nam je sreća okrenula leđa u prva dva kola. I protiv Ajaccia smo bili nadigrani, ali onda se sve okrenulo. To je Francuska, totalni nogomet", ističe Lendrić, koji se potom dotakao i svojih ciljeva u budućnosti."Najveća želja mi je da igram jednu od tzv. liga petice. Iskreno se nadam da ću to uspjeti s Lensom i da ćemo ući u prvu ligu. Bilo je onih što su mi u prošlosti govorili da neću uspjeti u nogometu. Svega sam se naslušao. Ovako ću svima dokazati da vrijedim. Moram istaći i da velike zasluge za sve pripadaju Željezničaru, jer iz nekog drugog bh. kluba sigurno ne bih ostvario ovakav transfer", ističe Lendrić.Kako sam ističe, svakodnevno prati dešavanja i gleda utakmice svog dojučerašnjeg kluba - Železničara."Vidi se da je u klubu drugačije. Moram biti realan. Tajming trenerske promjene je bio užasan. O smjeni Petrovića se pričalo kada smo izgubili titulu, a ništa se nije desilo. Potom je bio kao neki ultimatum da se prođe Zeta i to se ispoštovalo. Onda se desilo ispadanje od AIK-a, koje zaista nije sramota. Tada dolazi do smjene pred sami početak prvenstva. Vidim da se Željo muči na utakmicama. Pratim i gledam. Čujem se s bivšim saigračima svaki dan. Adžem ima nove zamisli, a nema vremena. Nije on tu kriv. Pa pogledajte samo koliko je malo treninga odradio s ekipom do sada. Prošle sezone smo neke susrete rješavali na rutinu, ali mislim da ove neće biti tako. Želji želim sve najbolje i nadam se pobjedi protiv Borca sad u subotu, a da onda slave i u velikom derbiju na Koševu", kaže Lendrić za kraj razgovora.