Dvadesetogodišnji ofanzivac Sanjin Lelić u zimskom prelaznom roku stigao je u redove Fudbalskog kluba Sarajevo. Ovaj krilni fudbaler je u intervjuu za zvaničnu klupsku stranicu Sarajeva pričao o prvim utiscima u ekipi s Koševa.

