Nogometaši Leipziga pobijedili su na RheinEnergie stadionu u okviru 7. kola Bundeslige ekipu Kölna rezultatom 2:1.

Nogometaši Leipziga pobijedili su na RheinEnergie stadionu u okviru 7. kola Bundeslige ekipu Kölna rezultatom 2:1.

Domaći imaju velikih problema s realizacijom i do večerašnje utakmice su postigli samo jedan gol u ligi. Očigledno Cordoba ne može zamijeniti golgeterski učinak Modestea pa ekipa niže poraze jedan za drugim.U prvom poluvremenu obje ekipe su imale nekoliko dobrih prilika, ali inicijativa gostiju se isplatila.Naime, nakon pola sata igre pogodio je Klostermann na asistenciju Sabitzera za vodstvo Leipziga.Identično je bilo u nastavku, a navijači su na novi gol čekali sve do 80. minute. Sabitzer je ponovo asistirao, ovaj put Poulsenu, koji je golom udvostručio prednost Leipziga.Već u sljedećem napadu nadu Kölnu donosi Osako, ali nije bilo dovoljno vremena niti snage da stignu do izjednačenja.Leipzig se s četvrtom pobjedom u sezonu probio na četvrto mjesto Bundeslige, dok je Köln na začelju sa samo jednim osvojenim bodom.