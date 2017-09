Nogometaši RB Leipziga pobijedili su u Hamburgu u okviru 3. kola Bundeslige ekipu HSV-a rezultatom 2:0.

Domaći su iznenađujuće stigli do pobjeda u uvodna dva kola Bundeslige, dok su gosti u drugom poluvremenu protiv Freiburga podsjetili na lanjska izdanja.Leipzig je odmah na startu imao dvije dobre šanse da dođe do gola, ali je Augustin pogodio stativu, dok je šut Orbana u ključnom trenutku izblokiran.Nastavili su gosti s napadima, a veliku priliku propustio je Werner u 16. minuti kada je odlično intervenisao golman Mathenia.HSV je mogao do vodstva osam minuta kasnije kada je neprecizan iz dobre situacije bio Kostić pa se na odmor otišli bez pogodaka.Leipzig je u vodstvo stigao u 67. minuti. Keita je uputio brz i snažan šut te je golman Mathenia bio bespomoćan.Petnaest minuta prije kraja Werner je krunisao sjajnu solo akciju za konačnih 2:0.Leipzig je s novom pobjedom stigao na treće mjesto Bundeslige, dok je HSV pao na petu poziciju.