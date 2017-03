Fudbaleri Leicestera savladali su na svom King Power stadionu u okviru 27. kola Premiershipa ekipu Hulla rezultatom 3:1.

Gosti su prvi stigli do gola kada je Clucas bio na pravom mjestu u pravo vrijeme kako bi došao do odbijene lopte koju potom posprema u mrežu.Ipak, Leicester brzo dolazi do izjednačenja. Vardy ima dobar pregled igre i šalje loptu koju je pokupio Fuchs i donosi slavlje domaćim navijačima.Vodstvo domaćim donio je Mahrez pola sata prije kraja meča na astistenciju Hutha, a onda je Huddlestone postigao autogol za konačnih 3:1.Leicester je tako ostvario novu pobjedu nakon odlaska Ranierija s klupe Lisica, ali su i dalje na niskom 15. mjestu Premiershipa. Hull je pretposljednji.Golovima Arnautovića Stoke je došao do sigurne pobjede (2:0) protiv Middlesbrougha, koji je tako produžio svoj niz bez trijumfa na deset utakmica.Sjajan meč odigrali su Swansea i Burnley (3:2). Llorente je već u 12. minuti doveo domaće u vodstvo, ali je Gray iz penala brzo poravnao rezultat.Isti igrač doveo je Burnley u vodstvo, ali, baš kao i u prvom poluvremenu, brzo dolazi do izjednačenja. Strijelac gola za Swansea bio je Olsson Martin.Gol vrijedan tri boda za Swansea postigao je ponovo danas odlični Llorente u 92. minuti meča.Kao preslikana bila je utakmica (3:4) između Watforda i Southamptona. Domaći su poveli preko Deeneya, preokret su kreirali Tadić i Redmond, a potom je Okaka ponovo poravnao rezultat.I kada su mnogi mislili da će današnji akteri podijeliti bodove, Gabbiadini i Redmond donose Southamptonu pobjedu. Utješni gol za domaće postigao je Doucoure.Crystal Palace napravio je iznenađenje gostujućom pobjedom protiv WBA u gostima. Strijelci su bili Zaha i Townsend.