Legendarni Makaay: Salihamidžić poznaje Bayern i zna kako stvari funkcionišu

Foto: EPA-EFE

Legendarni napadač Bayerna Roy Makaay po prvi put u javnosti pričao je o imenovanju Hasana Salihamidžića za sportskog direktora njemačkog kluba, te je dodao da se i on iznenadio kada je pročitao tu vijest.

Legendarni napadač Bayerna Roy Makaay po prvi put u javnosti pričao je o imenovanju Hasana Salihamidžića za sportskog direktora njemačkog kluba, te je dodao da se i on iznenadio kada je pročitao tu vijest.

Podsjećamo, pozicija sportskog direktora najtrofejnijeg njemačkog kluba bila je upražnjena godinu dana nakon što je Mathias Sammer napustio klub, a onda je na njegovo mjesto stigao Salihamidžić krajem jula ove godine.



Makaay kaže da ga je takva odluka iznenadila, ali dodaje da je njegov bivši saigrač prava osoba za tu funkciju ponajviše zbog mladih igrača.



"Bio sam iznenađen kada sam čuo to. Salihamidžić poznaje klub, zna kako funkcionišu stvari, a to je veoma bitno za mlade igrače. Njima će trebati podrška u trenucima kada klubu ide, ali i ne ide kako se bude očekivalo i tu će on igrati veliku ulogu. Kao saigrač, bilo je sjajno imati Salihamidžića na krilnoj poziciji", istakao je Makaay.



On je također dodao kako se njemački klub nalazi u padu od odlaska Pepa Guardiole, te je napomenuo da španski trener trenutno radi fantastičan posao u Manchester Cityju. Istakao je i to da Bayern nije u užem krugu klubova koji ove godine mogu osvojiti Ligu prvaka.