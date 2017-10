Leganes bez većih problema slavio protiv Malage i zakucao je za dno tabele

Ekipa Leganesa slavila je na gostovanju kod Malage rezultatom 2:0 i tako zauzela šestu poziciju nakon nepotpunog osmog kola španske La Lige.

Ekipa Leganesa slavila je na gostovanju kod Malage rezultatom 2:0 i tako zauzela šestu poziciju nakon nepotpunog osmog kola španske La Lige.

Leganes nakon osam odigranih utakmica ima samo tri primljena pogotka i uz Barcelonu važe za najbolju defanzivnu ekipu u španskoj ligi, a do pobjede protiv Malage stigli su u drugom poluvremenu nakon što je prvo poluvrijeme završeno bez golova.Prvo je Gabriel pogodio za vodstvo gostiju od 1:0 u 56. minuti susreta nakon asistencije Siovasa, da bi konačnih 2:0 postavio Szymanowski u 78. minuti meča.Malaga je do kraja meča pokušala ublažiti poraz i pokušati stići makar do jednog boda, ali nakon crvenog kartona koji je dobio Recio u 81. minuti gotovo pa nisu imali nikakve šanse te se gosti kući vraćaju sa punim plijenom.Nakon osam odigranih utakmica Leganes na svom kontu ima 14 osvojenih bodova, dok je Malaga na posljednjem mjestu sa osvojenim samo jednim bodom.