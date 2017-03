La Liga: Real Sociedad pobijedio Betis u gostima

Real Sociedad je u okviru 26. kola španske La Lige u gostima savladao Betis rezultatom 3:2.

Real Sociedad je u okviru 26. kola španske La Lige u gostima savladao Betis rezultatom 3:2.

Već u 9. minuti Bautista je pogodio za 0:1. Igrao se 16. minut kada je Mandi pogađa za 1:1. Prednost gostima vratio je Prieto u 26. minuti ovog dvoboja.Premda su domaći težili da do kraja prvog dijela dođu do poravnanja, nisu uspjeli.U drugom poluvremenu nogometaši Betisa nastavljaju sa napadima.To im se isplatilo u 65. minuti kada je Sanabria pogodio mrežu gostiju za 2:2. Prethodno su pogodili i prečku, a imali su još nekoliko sjajnih prilika. No, sedam minuta poslije Prieto svojim drugim pogotkom vraća prednost Sociedadu. Semafor je pokazivao 2:3.Veliku priliku za poravnanje propustio je Castro u 79. minuti. Međutim, ostalo je 2:3. Izuzetno važna pobjeda Sociedada.