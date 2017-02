Malaga je u utakmici 23. kola španske La Lige ugostila Las Palmas i pobijedila rezultatom 2:1.

Malaga je u utakmici 23. kola španske La Lige ugostila Las Palmas i pobijedila rezultatom 2:1.

Las Palmas je poveo u 19. minuti preko Lemosa koji je fantastično pogodio iz slobodnog udarca s 25 metara. Golman Malage Kameni je bio nemoćan.Vodstvo gostiju je trajalo samo osam minuta, a onda je Fornals došao do lopte u šesnaestercu i potom lobovao golmana Varasa za poravnanje rezultata na 1:1. Domaći su potom u 35. minuti stigli i do preokreta zahvaljujući golu koji je postigao Charles nakon asistencije Keka. Rezultatom 2:1 za Malagu završeno je drugo poluvrijeme.Početkom drugog poluvremena, tačnije u 50. minuti, nogometaš Las Palmasa Kevin-Prince Boateng je dobro šutirao, ali je loptu na putu do gola skrenuo protivnički igrač, pa je pogodila stativu. Četiri minute kasnije je na drugoj strani zaprijetio Fornals, no, Veras je dobro intervenisao.Igrala se 62. minuta kada je nakon ubačaja poslije slobodnog udarca skočio Demichelis, čiji je udarac glavom ipak bio neprecizan, pa je lopta završila iznad prečke gola Las Palmasa.Posljednju priliku na utakmici imao je Jese za Las Palmas u drugoj minuti sudijske nadoknade, no, nije bio precizan, tako da je Malaga sačuvala svoju prednosti i upisala pobjedu rezultatom 2:1.Malaga je 13. na tabeli s 26 bodova, dok je Las Palmas i dalje na poziciji više s 28 osvojenih bodova.