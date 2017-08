Večeras su u grupi H kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Rusiji odigrane utakmice 7. kola. Belgija je deklasirala Gibraltar, Grčka je osvojila samo bod protiv Estonije na domaćem terenu, dok je BiH poražena na Kipru iako je imala prednost od dva gola.

Belgija je bila apsolutni favorit u utakmici protiv Gibraltara, Lukaku je najavio ofanzivu u 10. minuti udarcem koji mu je odbranio golman gostiju Ibrahim, a isto je završila i akcija domaćih pet minuta kasnije. Ipak, u 16. minuti Mertens pogađa za vodstvo Belgije, uputio je loptu s desne strane vjerovatno u namjeri da je ubaci u peterac, a ona je golmanu Gibraltara prošla kroz noge i završila u mreži. Samo dvije minute kasnije Meunier postiže pogodak za 2:0. Na terenu je postojala samo jedna reprezentacija, pa je Lukaku u 21. minuti udarcem glavom uspio savladati golmana Kipra za 3:0 u korist Belgijanaca. U 27. minuti je bilo 4:0, a ovog puta je pogodio Witsel i to makazicama. Svoj drugi pogodak na večerašnjoj utakmici, a peti za Belgiju, postigao je Lukaku u 38. minuti utakmice. Bio je u očiglednoj ofsajd poziciji, no, gol je priznat. Igrala se 40. minuta kada je Witsel dobio crveni karton, pa je njegova reprezentacija ostala bez jednog igrača. Ipak, u 45. minuti Belgijanci postižu i šesti pogodak, tačnije, bio je to Hazard. Domaći su nakon prvog poluvremena imali šest golova prednosti.Iako su imali igrača manje na terenu, Belgijanci su u drugom poluvremenu nastavili s odličnom igrom. Meunier je u 61. minuti pogodio za 7:0, a potom je šest minuta kasnije postigao svoj drugi gol i postavio rezultat na 8:0. Deveti pogodak je bio djelo Lukakua iz penala, koji je kompletirao hat-trick. Utakmica je završena rezultatom 9:0 u korist Belgijanaca, koji su učvrstili svoju lidersku poziciju u grupi H.U prvom poluvremenu utakmice između Grčke i Estonije pogodaka nije bilo uprkos inicijativi domaćih. Grci su bolje igrali i u nastavku susreta, ali otpor Estonaca nisu slomili, pa je susret završen bez pogodaka.je večeras protivigrala utakmicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Rusiji.Dva pogotka su Zmajevi postigli u prvom poluvremenu, Šunjić je poslao loptu u mrežu u 33. minuti, a potom je Višća postigao gol u 44. minuti za 2:0.U nastavku utakmice su Kiprani slomili otpor našeg državnog tima. Dogodilo se to u 64. minuti kada je pogodio Christofi, a onda su Laban i Sotirirou u 72. i 76. minuti kompletirali preokret Kipra za konačnih 3:2. Detaljan izvještaj pročitajte ovdje 1. Belgija 192. Grčka 133. BiH 114. Kipar 105. Estonija 56. Gibraltar 0