Večeras su u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo odigrane tri utakmice 7. kola grupe F. Škotska je kao gost savladala Litvaniju, Engleska je očekivano pobijedila Maltu, dok je Slovačka bila bolja od Slovenije.

Litvanija - Škotska 0:3



Odlično prvo poluvrijeme reprezentacije Škotske krunisano je s dva pogotka, prvo je u 25. minuti pogodio Armstrong, a potom je pet minuta kasnije precizan bio Robertson.



U drugom poluvremenu Škoti ponovo pogađaju mrežu Litvanaca. McArthur je bio strijelac gola iz 72. minute, pa je njegova reprezentacija povela 3:0. Rezultat se do kraja nije mijenjao, pa su Škoti upisali zasluženu pobjedu.



Malta - Engleska 0:4



Iako je to malo ko mogao očekivati, rezultat nakon prvog poluvremena utakmice između Malte i Engleske glasio je 0:0.



Ipak, u drugom poluvremenu je "pukla" odbrana Malte, a to se dogodilo u 53. minuti kada je nakon asistencije Allija pogodio Kane za vodstvo Engleske. Drugi gol za goste postigao je Bertrand u 86. minuti. Potom su golove postigli Wellbeck i ponovo Kane.



Slovačka - Slovenija 1:0



U prvom poluvremenu utakmice u kojoj je Slovačka bila domaćin Sloveniji pogodaka nije bilo. Pogodak je viđen tek u 81. minuti kada je mrežu Slovenije zatresao Nemec. Taj gol je bio dovoljan za pobjedu Slovačke.



Tabela:



1. Engleska 17

2. Slovačka 15

3. Škotska 11

4. Slovenija 11

5. Litvanija 5

6. Malta 0