Kup Francuske: Monaco u sjajnoj utakmici eliminisao Marseille

Lemar: Donio pobjedu Monacu (Foto: EPA)

Odigrane su četiri utakmice osmine finala Kupa Francuske. Postignuti su sljedeći rezultati: Avranches – Strasbourg 1:1 (penalima 6:5) , Niort – PSG 0:2, Quevilly – Guingamp 1:2 i Marseille – Monaco 3:4.

Pobjedama su se pomenuti klubovi plasirali u četvrtfinale. Avranches je stigao do iznenađujućeg trijumfa. Poveli su golom Mayulua u 49. minuti. No, u 90. minuti poravnao je Gragnić. Domaći su nakon jedanaesteraca imali više koncentracije i sreće i slavili su pobjedu.



Pobjedu PSG-u donijeli su Pastore u 78. minuti i Cavani u 90. minuti meča, dok je Guingamp golovima Mendyja u 59. i Pauwa u 61. minuti izborio plasman u narednu rundu. Počasni pogodak za domaće postigao je Vignaud u 90. minuti meča.



Sjajnu utakmicu na Velodromu odigrali su Marseille i Monaco, a gosti su nakon produžetaka slavili 4:3. Pele je u 19. minuti doveo goste u vodstvo, a Payet je u 43. minuti poravnao na 1:1.



U drugom poluvremenu Monaco u 66. minuti preko Lottina dolazi do vodstva, a Cabella u 84. pogađa za 2:2 i utakmica je otišla u produžetke.



Mendy u 104. minuti pogađa za 2:3, ali se domaći po treći put vraćaju u 111. minuti kada ponovo pogađa Cabella za 3:3.



Ipak, pobjedu gostima osigurao je Lemar u 113. minuti kada je bio strijelac za konačnih 3:4.