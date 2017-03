Kup BiH: Hercegovački derbi u Mostaru, Željezničar gostuje u Bijeljini

Foto: Arhiv/Klix.ba

Prve utakmice četvrtfinala Kupa BiH igraju se danas. Bez dvojbe, najviše pažnje privlači okršaj Zrinjskog i Širokog Brijega u Mostaru. Radniku na megdan stiže Željezničar, dok će Sarajevo odmjeriti snage s Travnikom. Mladost Doboj Kakanj pokušat će već u prvom dvoboju protiv Bosna Seme osigurati plasman u polufinale.

U gradu na Neretvi Plemići će težiti da savladaju ljutog rivala s Pecare. Izabranici Ivice Barbarića s optimizmom dočekuju Široki Brijeg. Cilj je trijumf bez primljenog pogotka.



S druge strane, gosti će Pod Bijelim brijegom ulogu favoriti prepustiti aktuelnom lideru prvenstva.



"Zrinjski je favorit, aktuelni su prvaci i trenutni lideri Premijer lige, a igraju i na domaćem terenu. No, Široki Brijeg je također veliki klub, imamo kvalitetnu ekipu i vjerujem da je došlo vrijeme da i nas rezultat nagradi", istakao je Goran Sablić prvi šef struke Širokog Brijega.



Za prvi dvoboj četvrtfinala Kupa BiH u Mostaru neće konkurirati Baraban, Sivrić i Menalo, a neizvjestan je nastup Krstanovića. Prvenstvena želja Širokog Brijega je odigrati kvalitetnu utakmicu i postići pogodak. Krajnji cilj tim sa Pecare iz dvomeča sa Zrinjskim je plasman među četiri najbolje ekipe u najmasovnijem takmičenju.



Radnik iz Bijeljine u prvom meču želi napraviti dobar rezultat protv sarajevskog Željezničara. Optimizam temelje na dobroj formi. Kako naglašavaju respektuju tim sa Grbavice, ali se nadaju kako mogu nastaviti sa dobrim partijama. Dakako, tim iz Semberije pokazao je u prvenstvenom okršaju sa Širokim Brijegom da aktuelna ekipa može odgovoriti visokim zahtjevima. Stoga izabranici Nebojše Miloševića u dobrom raspoloženju dočekuje Želju.



Plavi sa Grbavice naglašavaju kako će u Bijeljini pokušati doći do pozitivnog ishoda koji bi olakšao posao u uzvratnom meču.



"Petrović nam je prednost jer poznaje Radnik. Radi se o tvrdom protivniku, primaju malo golova, ali ih postižu. Ipak, mislim da smo bolji. No, moramo to dokazati na terenu. Lakše nam je što se uzvrat igra na Grbavici", rekao je za Klix.ba Ivan Lendrić.



Sarajevo na najvećem bh. stadionu dočekuje Travnik. Bordo tim je favoriti.



"Maksimalno ozbiljno pristupamo svakoj utakmici, pregladamo snimke i izvadimo segmente koji su bitni za nas kako bismo pripremili i upozorili igrače. Četvrtfinale nam je važno, želimo proći dalje. Trebamo biti realni, teren nije na zadovoljavajućem nivou, pa će predstavljati problem i nama i njima. Rezultat s dva gola razlike bi bio dovoljan za prolazak u polufinale", istakao je Zijad Svrakić prvi asistent Mehemda Janjoša.



U taboru Vezira podvlače kako je tim sa Koševa veliki favorit. Ipak, uzdaju se u potcjenjivanje i opuštanje domaćina.



Mladost Doboj Kakanj odmjerit će snage protiv Bosna Seme. Izabranici Husrefa Musemića kvalitetniju su tim. Ipak, to trebaju dokazati na terenu.

Uzvratni okršaji na programu su za sedam dana.



Parovi i satnica:

Radnik – Željezničar 15:00 sati

Sarajevo – Travnik 15:00 sati

Mladost DK – Bosna Sema 15:00 sati

Zrinjski – Široki Brijeg 16:00 sati (prijenos na Naša TV)