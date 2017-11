Krunić: Zahvaljujući podršci mladim igračima, danas sam bitan igrač Empolija

Rade Krunić (Foto: EPA-EFE)

Nogometni reprezentativac BiH i veznjak Empolija Rade Krunić je u izjavi za talijansku verziju portala Sky Sport rekao da mu je pomaganje mladim igračima u prošlosti omogućilo današnji status koji ima u svlačionici.

Krunić je nedavno produžio ugovor s Empolijem, a nakon toga na jednom meču nosio je kapitensku traku, koja je prema njegovim riječima bila samo motiv da radi još više i bolje.



Veznjak reprezentacije BiH je istakao da mu je dobar odnos s mladim igračima izuzetno pomogao.



"Pružanje podrške mladim igračima mi je znatno pomoglo i zahvaljujući tome, danas sam jedan od najvažnijih igrača u ekipi Empolija", kazao je Krunić.



On je u prošloj sezoni s ekipom iz Toskane napustio Seriju A, no, cilj kluba je da već u prvoj sezoni u Seriji B izbori povratak u najviši rang. Podsjećamo, odmah nakon što je Empoli ispao iz društva najboljih, mnogi klubovi iz Italije željeli su dovesti Krunića u svoje redove, ali su sve ponude do trenutka kada je produžio ugovor odbijene.