Krunić: Ne bih ni bio tu da ne vjerujem u sebe i svoje kolege

Nogometaš Empolija Rade Krunić našao se na spisku selektora nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Mehmeda Baždarevića za predstojeće utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Rusiji 2018. godine, koje naša reprezentacija igra protiv Belgije i Estonije.

Krunić se u posljednjih godinu dana afirmisao kao jedan od najboljih fudbalera Empolija, a dobrim igrama privukao je pažnju mnogih klubova iz Serije A koji su ga u ljetnom prijelaznom roku pokušavali dovesti u svoje redove.



Prije svega to se odnosi na ekipe Cagliarija i Bologne, međutim Empoli nije želio prodati ovog veznjaka te će vrlo vjerovatno produžiti ugovor s njim kako bi on već u januaru za puno veće obeštećenje mogao promijeniti sredinu.



Krunić se na svom Facebook profilu zahvalio selektoru Mehmedu Baždareviću te istakao kako vjeruje u sebe i saigrače iz reprezentacije da mogu ostvariti dvije pobjede u preostala dva susreta.



"Nakon što sam propustio posljednje okupljanje reprezentacije, sada sam ponovo tu. Vjerujem da možemo doći do cilja, iako nas očekuje veoma težak protivnik. Ne bih ni bio tu da ne vjerujem u sebe i svoje kolege. Izražavam zahvalnost selektoru Baždareviću koji mi je ponovo ukazao povjerenje i čast da budem među Zmajevima", napisao je na svom Facebook profilu Rade Krunić.



Podsjećamo, meč protiv Belgije igra se na Grbavici 7. oktobra, a selektor Mehmed Baždarević danas je objavio spisak igrača na koje će računati u tom meču.