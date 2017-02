U velikom derbiju između Feyenoorda i PSV-a koji je odigran jučer slavili su domaćini, a tragičar meča je bio golman gostiju Jeroen Zoet.

U susretu prvoplasirane i trećeplasirane ekipe holandske Eredivisie rezultat na semaforu nakon 62 minute igre glasio je 1:1. Najprije je Toornstra doveo domaćina u vodstvo, a potom je Pereiro u 62. izjednačio na 1:1.U 82. minuti desila se veoma bizarna scena koja je rezultirala pogotkom Feyenoorda kojim su osvojili tri boda i tako sačuvali prednost nad drugoplasiranim Ajaxom od pet bodova (63 - 58) deset kola prije kraja i praktično izbacili PSV iz utrke za titulu s obzirom da ekipa iz Eindhovena sada zaostaje čak 11 bodova za liderom.Naime, nakon ubačaja iz kornera u peterac gostiju glavom je šutirao Karim El Ahmadi, a golman PSV-a Zoet je nekako uspio odbraniti loptu i zaustaviti je na gol liniji.Domaći igrači su tražili da arbitar Bas Nijhuis pokaže na centar, no bezuspješno. U trenutku kada se Zoet dizao sa trave pekaru iz Enschedea na satu je gol-tehnologija "svirala" da je lopta cijelim svojim prečnikom prešla gol-liniju, te je on označio promjenu rezultata.Uzalud su se gosti bunili jer gol-tehnologija je pokazala da je uistinu lopta prešla liniju i to za samo jedan milimetar!