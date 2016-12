Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Republike Srpske (FSRS) kaznila je FK Kozara novčanim iznosom od 1.000 KM zbog sramotnog navijanja navijača ovog kluba u susretu protiv Sarajeva, a predsjednik FSRS Mile Kovačević za portal Klix.ba je kazao su zbog incidenta smijenjeni svi ljudi iz rukovodstva kluba.

"To je bio onaj okidač koji je doveo do toga", odgovorio je Kovačević na pitanje da li je sramotno navijanje ključni razlog smjene svih ljudi u klubu.Navijači Kozare su 26. oktobra ove godine sramotnim skandiranjem "Nož, žica, Srebrenica" tokom domaćeg susreta protiv Sarajeva u uzvratnoj utakmici osmine finala Kupa Bosne i Hercegovine, kada je Sarajevo u Gradišci rezultatom 5:0 savladalo Kozaru te uz ukupnih 8:1 prošlo u četvrtfinale, zgrozili bosanskohercegovačku javnost.Iz Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine kasnije je rečeno da Kozaru može kazniti samo entitetski savez , odnosno FSRS, što se desilo danas.Direktor upravljanja sektorima FSRS Goran Ćejić za Klix.ba je potvrdio da je disciplinska komisija Kozaru kaznila novčanim iznosom od 1.000 KM.Ova kazna se ne čini dovoljnom za ono što su priredili navijači ovog kluba, a to smatra i predsjednik FSRS Mile Kovačević koji tvrdi da je savez učinio sve da klub bude rigoroznije kažnjen. Rezultat toga je smjena svih ljudi u klubu na sinoćnjoj sjednici Skupštine kluba. Kovačević se izvinio bosanskohercegovačkoj javnosti."Fudbalski savez Republike Srpske je povodom onih incidenata pokrenuo inicijativu i sinoć je promijenjeno cjelokupno rukovodstvo FK Kozara. Došli su novi ljudi. Ja sam se lično, u svoje ime, u ime FSRS, grada Gradiške i kluba Kozare izvinio sportskoj javnosti i općoj javnosti Bosne i Hercegovine povodom toga. Mi smo poduzeli određene korake koji su rezultirali smjenom cjelokupnog rukovodstva Kozare. Svi su sinoć smijenjeni"; rekao je Kovačević.U trenutku kada smo razgovarali sa Kovačevićem, on nije znao odluku Disciplinske komisije, ali je poručio da je novčana kazna manja u odnosu na smjenu ljudi iz kluba."Moguće je da je kažnjena i novčano. Tu su odluku donijeli organi kluba, ali mislim da je kazna od 1.000 KM manja kazna u odnosu na ono što se sinoć desilo", poručio je Kovačević.