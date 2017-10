Koulibaly: Ovo nije borba između Edina Džeke i mene, već između Rome i Napolija

Foto: EPA-EFE

Kalidou Koulibaly istakao je prije meča između Rome i Napolija da očekuje veoma težak meč te da ne smatra da će duel između njega i Edina Džeke odlučiti pobjednika meča.

Defanzivac ekipe iz Napulja kaže kako Napoli mora igrati timski te da je to jedini način da ne izgube ovu veoma važnu utakmicu protiv Rome.



"Džeko je napadač koji je u konkurenciji za Zlatnu loptu, no, ovaj meč neće biti direktni duel između njega i mene, već utakmica između Rome i Napolija. Ukoliko ne budemo tim, rizikujemo da u ovom meču ostanemo poraženi. Ukoliko budemo tim, možemo zaustaviti Edina Džeku, a ja sam uvijek Romu gledao kao sjajan tim", rekao je štoper Napolija.



On važi za jednog od najboljih defanzivaca u Seriji A, a interesovanje za njega je ranije pokazao i Chelsea koji je nudio čak 60 miliona eura koje je Napoli odbio.



"Došao sam iz Belgije u potpuno drugačiji stil fudbala, kakav je u Italiji. Benitez mi je pomogao, a Sarri me je ponovo otkrio jer on vidi stvari koje drugi treneri ne vide. Upravo to vam pomaže da shvatite kako ništa u fudbalu ne bi trebalo da bude slučajno, a sa Sarrijem je fudbal matematika. Još uvijek se mogu poboljšati, on vjeruje u mene", rekao je Koulibaly prije meča s Romom.



Meč između Rome i Napolija na rasporedu je u subotu od 20:45 sati.