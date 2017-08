Kostas Manolas: Definitivno ostajem u Romi

Kostas Manolas (Foto: EPA)

Grčki internacionalac Kostas Manolas uvjerio je navijače da će ostati u Romi nakon što je propao njegov transfer u Zenit.

Manolas je bio na pragu prelaska u Zenit, zakazan je ljekarski pregled, no, on se nije pojavio jer nije postigao dogovor o plati.



Spekulisalo se da će Grk pronaći novi klub, Inter i Juventus su pokazali Interes, no, on je istakao da ne ide nigdje.



"Definitivno ostajem u Romi. Ne mogu ništa reći o svom ugovoru, ne znam kad će se na tome raditi, no, ostat ću", izjavio je Manolas.