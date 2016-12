Klopp o 2016. godini: Ovdje je bolje nego što sam mislio, pola sata protiv Dortmunda je magija

Trener Liverpoola Jurgen Klopp kazao je da u Premiershipu postoji šest, sedam klubova koji mogu osvojiti titulu i da to Premiership čini najkompetitivnijom ligom na svijetu. Bivši trener Borussije Dortmund odabrao je i najbolji i najgori trenutak iz godine na izmaku.

"Sve se brzo dogodilo. Ovdje sam došao sa odmora, a Premiership je apsolutno suprotan od odmora. Uvijek me zanimala ova liga i sjajno je biti ovdje. Jeste intenzivno, ali sjajno. To što sam u Liverpoolu pokazuje da sam zaista sretan dečko. Treći put sam napravio nevjerovatno dobru odluku. Perfektan klub za mene. Sve je bolje nego što sam mogao zamisliti. Kada razmišljaš o Engleskoj iz Njemačke, misliš da kiša pada 364 i po dana u godini. To nije tako, sve je dobro", kazao je Klopp za Sky Sports.Njemački stručnjak smata da je Premiership najkomptetitivnija liga na svijetu."Volim engleski fudbal. Ovo je najkompetitivnija liga na svijetu. Sto posto. Imate šest, sedam klubova koji zaista mogu biti šampioni. To nema ni u jednoj drugoj zemlji. U Španiji imate tri kluba, u Njemačkoj uvijek dva - Bayern i još neko. U Francuskoj nekoliko klubova, ne znam... Ovdje je veliki individualni kvalitet u svakoj ekipi zbog novca. Drugačije je", opisuje trener Liverpoola.Ipak, Premiership u poređenju sa Bundesligom je taktički "tanji", smatra Klopp. Ali i dodaje da je na kraju najvažnije pobijediti."Kada posmatrate taktički segment, rekao bih da je Bundesliga bolja jer oni uvijek moraju naći različita rješenja pošto nemaju novca. Možda je to razlika, ali šta je taktika? Trebate pobijediti mečeve", govori bivši trener Borussije Dortmund.Bez imalo dvojbi njegov najbolji trenutak u 2016. godini bila je pobjeda protiv njegovog bivšeg kluba u četvrtfinalu Evropske lige prošle sezone. Redsi su u uzvaratu na Anfieldu gubili rezultatom 3:1, ali su uspjeli preokrenuti na 4:3 u posljednjih pola sata meča te se plasirati u polufinale."Najbolji momenat 2016. godine je posljednjih pola sata igre protiv Dortmunda. To nije samo najbolji momenat 2016. godine, rekao sam to više puta, nego najboljih pola sata koje sam ikada imao u fudbalu. Ono što se desilo te noći je zaista magija", prisjeća se Klopp.Nije se Klopp duže mislio ni kada je upitan koji je njegov najgori trenutak iz 2016. godine. Jasno, poraz od Seville (3:1) u finalu Evropske lige u Baselu."Naravno da je to poraz u Baselu. Šta mogu reći? Tako je u velikim finalima. Igrat ćemo i druga finala, siguran sam, sa ovim timom i svi će me podsjećati da sam izgubio pet ili šest finala. Kada razmišljam o finalu protiv Seville. Bili smo dobri u prvom poluvremenu. Postigli smo drugi gol koji je poništen i imali smo jednu, dvije situacije za penal. Sa malo više sreće imali bismo penal. Da smo poveli 2:0 ili 3:0 Sevilla ne bi imala šanse jer smo i mi i oni imali intenzivne sezone. Ali u drugom poluvremenu nakon jedne minute. Uredu, napravili smo grešku, ali i ostali timovi prave veće greške pa im protivnik ne zabije gol. To je promijenilo meč. To je bio suprotan meč od Dortmunda. Navijači su prestali vjerovati, mi nismo imali više goriva, bilo je razočaravajuće", prepričava Klopp.Nijemac vjeruje da ova generacija Liverpoola već u ovoj sezoni može osvojiti titulu te dodaje da je budućnost ovog kluba svijetla."Idemo pokušati. Dovoljno smo dobri i klub je dovoljno velik. Imamo vlasnike kakve trebamo, jer oni ne žele prodavati igrače. Niko ne bi trebao napustiti Liverpool zbog novca. Nismo klub koji najviše plaća, ali imamo dovoljno da platimo da biste ostali. Ovaj trenutak u Liverpoolu je fantastičan i trebamo ga koristiti. Mi smo trenutno zaista dobri i budućnost je svijetla, dakle, idemo prema tome", poručio je Klopp.