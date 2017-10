Klopp nakon Liverpoolove sedmice: Lijepo je učestvovati u pisanju historije

Foto: EPA-EFE

Liverpoolov menadžer Jurgen Klopp rekao je da je lijepo učestvovati u pisanju historije, nakon što je njegova ekipa pobijedila Maribor 7:0 u Ligi prvaka i ostvarila rekordnu pobjedu engleskih ekipa na gostujućim terenima u evropskim takmičenjima.

Liverpoolov menadžer Jurgen Klopp rekao je da je lijepo učestvovati u pisanju historije, nakon što je njegova ekipa pobijedila Maribor 7:0 u Ligi prvaka i ostvarila rekordnu pobjedu engleskih ekipa na gostujućim terenima u evropskim takmičenjima.

Podsjetimo, Liverpool je sinoć u Sloveniji pobijedio Maribor 7:0 u utakmici trećeg kola grupe E u Ligi prvaka golovima dvostrukih strijelaca Firmina i Salaha te Coutinha, Oxlade-Chamberlaina i Alexander-Arnolda.



Bila je to najuvjerljivija pobjeda jednog engleskog tima na gostovanjima u evropskim takmičenjima, a do sada su rekord držali Leeds i Manchester United, pobjedama od po 6:0.



"Nakon utakmice su mi rekli za rekord, nisam to znao. Velika historija ovog kluba ponekad može da bude teret, ali lijepo je što smo mi sada uspjeli ispisati dio historije. Bit će teško oboriti ovaj rekord. Prilično je teško pobijediti 7:0, a taj rezultat pokazuje da smo igrali nevjerovatno dobro. Ova pobjeda će donijeti ekipi veliko samopouzdanje", naveo je Klopp, prenijeli su britanski mediji.



Inače, na tabeli grupe E Liverpool je prvi s pet bodova, toliko ima i Spartak iz Moskve, dok je Sevilla treća s četiri boda, a Maribor ima jedan bod.