Klopp: Možda je Cruyff započeo "totalni fudbal", ali ga je Guardiola učinio perfektnim

Trener Liverpoola Jurgen Klopp pohvalio je trenera Manchester Cityja Pepa Guardiolu prije njihovog okršaja u Premiershipu.

Foto: EPA

Susret između Liverpoola i Manchester Cityja igra se u okviru 19. kola Premiershipa, a na rasporedu je 31. januara od 18:30 sati.



Liverpool je trenutno drugi na tabeli sa 40 bodova, dok je City na trećem mjestu sa bodom manje. Prvi je Chelsea sa 46 bodova.



Pep Guardiola i Jurgen Klopp su se do sada susreli osam puta dok su vodili Bayern Minhen, odnosno Borussiju Dortmund. Računajući pobjedu Dortmunda nad Bayernom nakon penala, Klopp je skupio četiri pobjede, a toliko puta je slavio i Guardiola.



Govoreći o Guardioli bivši trener Dortmunda Klopp kazao je da španski stručnjak spada među najutjecajnije trenere svijeta. Posebno se osvrnuo na period dok je Guardiola vodio Barcelonu, a dotakao se i njegove ere u Bayern Minhenu.



"Možda je Johan Cruyff započeo 'totalni fudbal', ali ga je Guardiola učinio perfektnim vodeći Barcelonu. Imao je veliki utjecaj u Bayern Minhenu. Bayern je svoju igru totalno promijenio. On je nevjerovatan trener, sto posto. Ne volim stvarima davati ime, ali možete vidjeti na terenu da je on vrlo utjecajan trener. Ima jasnu ideju, koja je iskreno govoreći, zaista dobra. Do sada je imao fantastičnu karijeru. Ovdje je da bude uspješan, ali Barcelonin stil je nemoguć za svaki tim. Mnogo zavisi od igrača koje imate. Morate se adaptirati svojim igračima", rekao je Klopp.