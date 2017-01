Kitanović: Sparta je bila odlično iskustvo, odgovara mi Miloševićev stil igre

U bijeljinski Radnik je stiglo pojačanje iz Sparte iz Praga, a to je Aleksandar Kitanović. On igra na poziciji centralnog veznog igrača, a može odgovoriti i zadacima na poziciji desnog krilnog napadača.

Aleksandar Kitanović

"U Radnik sam došao zahvaljujući mom velikom prijatelju Nebojši Đekanoviću i upravi kluba s kojom smo imali zajednički sastanak na kojem, je vrlo brzo došlo do dogovora o saradnji. Bilo je ponuda i drugih bh. klubova trenutno bolje plasiranih na tabeli od Radnika, ali razgovor sa predsjednikom Krstajićem i njegovim saradnicima me definitivno svrstao u redove Plavih", izjavioje Kitanović.



On je u redove Sparte došao nakon sjajnih partija u dresu Proletera iz Teslića. Ovog igrala krasi odlična tehnika i pregled igre.



"U Pragu sam proveo tri i po godine. Nažalost, nisam odigrao zvaničnu utakmicu za A tim, iako sam cijelu sezonu 2015/16 trenirao s njima. U Sparti je bila velika konkurencija uzevši u obzir da u tom klubu igra šest ili sedam reprezentativaca Češke Republike i ta činjenica je otežala moj put ka A timu. Sve vrijeme sam standardno nastupao u drugom timu Sparte, osim u posljednjoj polusezoni u kojoj sam otprilike odigrao polovinu prvenstvenih duela", rekao je novi igrač Radnika.



Kitanović je rođen 20. januara1995. godine te se još uvijek može svrstati u grupu mlađih igrača bijeljinskog kluba. Iako ima 22 godine, iskustvo koje je stekao u Češkoj će mu svakako pomoći da pruži maksimum i da doprinos rezultatima koji se od Radnika očekuju.



"Moje ambicije u Radniku su da najprije opravdam ukazano mi povjerenje i da što boljom igrom pomognem ekipi u ostvarivanju što boljeg plasmana u Premijer ligi BiH. Iz Sparte nosim pozitivna iskustva i dolazim kao bolji igrač, jer sam usvojio disciplinu u igri sa dosta trčanja, kao i brži i jači tempo utakmica, što su odlike češke škole nogometa. S druge strane, češki nogomet se najviše sastoji iz igre dugim pasovima što meni lično ne odgovara i iskreno se nadam da ću se dobro uklopiti u igru po zemlji, od noge do noge, koju od nas zahtjeva trener Milošević", završio je Kitanović, koji je s Radnikom zaključio ugovor na tri godine.