Kandidat za selektora BiH Robert Prosinečki nije produžio ugovor s Azerbejdžanom

Rovnaq Abudllayev, predsjednik Fudbalskog saveza Azerbejdžana, u toku današnjeg dana sastao se sa Robertom Prosinečkim u vezi produženja ugovora na klupi reprezentacije, ali dogovor ipak nije postignut.

Podsjećamo, Robert Prosinečki jedan je od potencijalnih kandidata za klupu repreznetacije Bosne i Hercegovine nakon što je istekao mandat selektoru Mehmedu Baždareviću, a iz Fudbalskog saveza Azerbejdžana zahvalili su se hrvatskom selektoru na dosadašnjem angažmanu.



"Abudllayev i Prosinečki su se danas sastali, a razgovaralo se o aktuelnoj situaciji i budućnosti azerbejdžanskog fudbala. Ipak, tokom razgovora vidjeli smo da Pročinečki nije spreman produžiti ugovor i mi smo razmišljali na isti način", izjavio je Elkhan Mammadov, glavni sekretar Fudbalskog saveza Azerbejdžana.



Nakon toga, on je istakao kako smatra da Prosinečki ima neke druge ponude, te je za njega rekao da je veoma dobar i iskusan stručnjak.



"Mislim da on ima neke druge ponude, a imao ih je i dok je bio na čelu reprezentacije. On je dobar čovjek i iskusan stručnjak,a prema mom mišljenju, neće imati nikakvih problema u pronalaženju novog angažmana", istakao je Mammadov.